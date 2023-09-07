430 yıl önce görülmüştü: ‘Nishimura’ yeniden kendini gösterecek

En son yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçen "Nishimura" kuyruklu yıldızı, asırlar sonra yeniden kendini gösterecek. Kuzey Yarımküre'de yaşayan ve kuyruklu yıldızı görmek isteyen gözlemciler, yıldızın ışığını son derece sönük olsa da çıplak gözle izleyebilecek.

KAYNAK: AA
430 yıl önce görülmüştü: ‘Nishimura’ yeniden kendini gösterecek

Yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçen "Nishimura" kuyruklu yıldızı, yeniden kendini gösterecek.

Bir kilometre uzunluğundaki kuyruklu yıldızın, yaklaşık 125 milyon kilometre mesafeden bu hafta sonu ya da gelecek hafta başında Dünya'nın yakınından geçmesi bekleniyor.

Kuzey Yarımküre'de yaşayan ve kuyruklu yıldızı görmek isteyen gözlemciler, gün doğumundan 1-1,5 saat erken kalkarak en son kendini yaklaşık 430 yıl önce gösteren bu yıldızın ışığını son derece sönük olsa da çıplak gözle izleyebilecek.

Sanal Teleskop Projesi'nin kurucusu İtalyan gökbilimci Gianluca Masi, yaptığı açıklamada, gelecek haftanın, kuyruklu yıldızı Güneş'in parıltısında kaybolmadan önce Kuzey Yarımküre'den görmek için "son mümkün şans" olduğunu söyledi.

Masi, Güneş'le karşılaşmasını atlatması halinde kuyruklu yıldızın eylül sonunda Güney Yarımküre'den de karanlıkta ufukta görülebileceğini kaydetti.

Yıldız gözlemcileri, Japon amatör gökbilimci Hideo Nishimura'nın ağustosta keşfettiği ve bu sebeple Nishimura adını alan nadir görülen yeşil kuyruklu yıldızı takip ediyor.

NASA'nın Dünya'ya Yakın Gökcisimleri Araştırma Merkezi (CNEOS) yöneticisi Paul Chodas, insanların kuyruklu yıldızı görebilmesi için iyi bir dürbüne ihtiyacı olduğunu ve nereye bakacaklarını bilmeleri gerektiğini belirtti.

Chodas, güçlü teleskoplarla yapılan tüm profesyonel gökyüzü araştırmaları göz önüne alındığında, amatör bir gökbilimcinin kuyruklu yıldız keşfetmesinin alışılmadık bir durum olduğunu dile getirdi.

Kuyruklu yıldızın son ziyaretini yaklaşık 430 yıl önce gerçekleştirdiğini ifade eden Chodas, bu durumun Galileo'nun teleskopu icat etmesinden yaklaşık 10-12 yıl öncesine tekabül ettiğini söyledi.

Öne Çıkanlar
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Batista Mendy Trabzon'da neye uğradığını şaşırdı Spor
Batista Mendy Trabzon'da neye uğradığını şaşırdı
Kış öncesi korona endişesi: Yeni varyant yayılıyor, salgın kalıcı olabilir Covid-19
Kış öncesi korona endişesi: Yeni varyant yayılıyor, salgın kalıcı olabilir
ABD’den Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık yeni yardım paketi Dünya
ABD’den Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık yeni yardım paketi
Samsun'da otomobil kanala uçtu: 1 ölü Yaşam
Samsun'da otomobil kanala uçtu: 1 ölü
Menzil Cemaati’nin merkezinde yangın: Liderlik tartışmaları devam ederken… Güncel
Menzil Cemaati’nin merkezinde yangın: Liderlik tartışmaları devam ederken…
Yayaya çarpan sürücü otomobili bırakıp kaçtı: 1 ölü Yaşam
Yayaya çarpan sürücü otomobili bırakıp kaçtı: 1 ölü