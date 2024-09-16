440 kişinin uçağa binmesi yasaklandı! THY listeyi açıkladı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçuş güvenliğinin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayarak bugüne kadar 440 kişinin kara listeye alındığını açıkladı.

Dün gerçekleşen İstanbul-Londra seferi öncesinde kabin ekibine hakaret eden bir yolcunun da kara listeye alındığı ve bu kişinin THY uçuşlarından men edildiği duyurulmuştu.

Ekşi yaptığı paylaşımda, “Uçuş güvenliğini tehdit eden, ekiplerimize sözlü ve fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği süreli veya süresiz uçuştan men listesine alıyor ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu şekilde listede 440 kişi bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİN KARA LİSTELERİ NEDİR?

Havayolu şirketleri, yolcularla uçuş öncesi yaptıkları bilet alım sürecinde bir tür sözleşme yaparlar. Bu sözleşmede, yolcuların kurallara aykırı davranışları durumunda karşılaşacakları yaptırımlar açıkça belirtilir. Havayolları, kurallara uymayan yolcuları kara listelerine alarak, bu yolcuların uçuşlarını tamamen veya belirli bir süreliğine engelleyebilirler. Kara liste, havayolu şirketinin kurallarını ihlal eden yolcuların isimlerinin yer aldığı bir listedir. Bu listeye giren yolcular, havayolu şirketinin kararına bağlı olarak uçuş yapamayabilir. Her ne kadar bilet satın almış olsalar bile, kara listedeki yolcuların uçuşları havayolunun inisiyatifine bağlı olarak iptal edilebilir.

KARA LİSTE NASIL OLUŞUR?

Yukarıda belirtilen davranışlardan bir veya birkaçını gerçekleştiren yolcular, havayolu şirketleri tarafından kara listeye alınabilir. Bu listeye alınan yolcular, belirli bir süre uçuşlardan men edilebilir veya tamamen yasaklanabilirler. Kara listeye alınan yolcuların bilgileri havayolu şirketlerinin veri tabanında saklanır ve bu yolcular bilet almaya çalıştıklarında sistem tarafından bilgilendirilip, gerekirse biletleri iptal edilir.

KARA LİSTEYE GİRME SEBEPLERİ NELERDİR?

-Uçuş öncesi aşırı alkol tüketimi

-Havayolu ekipmanlarına zarar vermek

-Uçuş güvenliğini riske atan eylemler

-Cinsel taciz

-Fiziksel veya sözlü saldırı

-Uçakta propaganda amaçlı eylemler gerçekleştirmek

-Pandemi döneminde maske takmamak gibi kurallara uymamak

-Küfür veya kaba davranış

-Uçakta sigara içmek

-Yasalara aykırı elektronik cihazlar bulundurmak