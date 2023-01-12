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Ata Demirer bakın nasıl zayıfladı! 4.5 ayda 22 kilo verdi

Bursa Bülbülü filmiyle gündemde olan Ata Demirer, "4-5 ayda 22 kilo verdim. Meğersem glutenle ilgili sorunum varmış" diyerek beslenme tüyolarını açıkladı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 16:32
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4.5 ayda 22 kilo verdi! Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı

Ata Demirer bakın nasıl zayıfladı! 4.5 ayda 22 kilo verdi
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Ata Demirer verdiği kilolarla dikkat çekti. Bursa Bülbülü filmiyle gündemde olan Ata Demirer, 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programında kaç kilo verdiğini ve nasıl bir yol izlediğini anlattı.

"4 - 5 ayda 22 kilo verdim" diyen Ata Demirer "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim, direk et - balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğersem glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." dedi.

"CEM YILMAZ'A TEKLİF GÖTÜRECEĞİM"

Ata Demirer, Cem Yılmaz'ın 'Bursa Bülbülü' setine baklava gönderdiğini de söyledi. Demirer "Cem sete baklava yolladı. İkimizin ortak bir özelliği var sevmediğimiz argumanı kullanmıyoruz; o yüzden sevgisine eminim. Eyvah Eyvah çekersek Cem'e teklif götüreceğim" dedi.

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