45 derece sıcaklıkta hayvanlar buzlu kokteylle serinledi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde sıcaktan bunalan hayvanlar, özel buzlu kokteyller ile besleniyor

45 derece sıcaklıkta hayvanlar buzlu kokteylle serinledi

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aslanlarına da ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 6 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir tarafından hediye edilen 2’si dişi 4 aslan, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Güneşin yakıcı sıcağından kaçarak kendileri için oluşturulan özel gölgeliğin altında yaz günlerini geçiren aslanlar, bunaltıcı sıcakta buzlu kokteylle hem serinliyor hem de karınlarını doyuruyor.

Güneydoğu Anadolu ve Gaziantep’te başgösteren bunaltıcı sıcakların doğal yaşam parkında yer alan hayvanlara zarar vermemesi için buzlu meyveli kokteyller hazırlandı. Yırtıcı hayvanlar kategorisinde yer alan kaplan, aslan ve ayıların bulunduğu barınaklarda kışın ısınmaları sağlanırken, yazın kavurucu sıcaklarından ise serinlemeleri için havuzlar bulunuyor. Ayılar için özel hazırlanmış kokteyl içerisinde çilek, elma gibi mevsimlik meyveler dondurularak verilirken, kaplanların ve aslanların ise buzlu etler verilerek serinlemesi sağlanıyor.

“SERİN TUTACAK MEYVE, SEBZELERLE VE ETLERLE BESLİYORUZ”

Sıcaklardan ötürü hayvanların serinlemesi için buzlu kokteyl verdiklerini belirten Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Havaların ısınmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve şehrimizde 44-45 dereceyi bulan bir sıcaklık hakim. Tabii doğal yaşam parkımızda da tüm canlıların olduğu gibi hayvanlar da bu sıcaklıktan etkileniyor. Bizim doğal yaşam alanımızda bütün canlıların bulunduğu barınaklarımızda hayvanların kışın ısınması, yazın da serinlemeleri için havuzlarımız bulunuyor. Yazın bu havuzlarda serinlemeleri için fıskiyelerle kendilerini serinletiyoruz. Bunun yanında yine de kendilerini serin tutacak meyve, sebzelerle ve etlerle besliyoruz” dedi.

“KENDİLERİNİN SERİNLEMELERİNİ SAĞLIYORUZ”

Ayılara meyveli buzlu kokteyl, aslanlara ve kaplanlara da buzlu et kokteyli vererek hayvanları serinlettiklerini anlatan Özsöyler, “Özellikle ayılarımıza meyve kokteyli, menüsüne göre tüm çileklerden, elmalardan ve günün menüsüne göre onu buzda dondurarak havuzlarına atıyoruz. Bu şekilde besleyerek kendilerinin serinlemelerini sağlıyoruz. Yırtıcı hayvanlardan aslan ve kaplanlara ise yine derin dondurucumuzda etleri dondurarak kendilerine sıcak havalarda havuzlarına atıyoruz ve etlerini bu şekilde yiyorlar” ifadelerini kullandı.

“YAZIN 2,5-3 KİLOGRAMA KADAR VERİYORUZ”

Hayvanların yazın besin miktarı azaltılıp kokteyller şeklinde verilerek serinletildiğini söyleyen Özsöyler, “Havaların ısınmasıyla birlikte kışın 5-5,5 kilogram kadar yırtıcı hayvanlarımıza et veriyoruz. Yazın 2,5-3 kilograma kadar veriyoruz, çünkü havaların ısınmasından dolayı hem hayvanlar yemiyor hem de kendilerini biraz serin tutsun diye rasyon miktarlarını azaltıyoruz. Doğal yaşam alanlarında da bu şekilde değerlendiriyorlar” diye konuştu.

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