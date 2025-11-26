Edinilen bilgiye göre, Koşan’ın bulunması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sürdürülen arama çalışmalarında bugün önemli bir gelişme yaşandı.

Komando birlikleri, kadavra köpeği eşliğinde yaptıkları arama-tarama faaliyetinde Koşan’a ait bazı eşyalara ulaştı. Ardından bölgede yapılan detaylı incelemede, sulama kanalında bir ceset tespit edildi.



Komando ekipleri tarafından çıkarılan ceset, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.