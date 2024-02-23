46 ilde Narkoçelik 2 operasyonu. Yüzlerce torbacı yakalandı

Mehmet Akif Erdem
46 ilde Narkoçelik 2 operasyonu. Yüzlerce torbacı yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 46 ilde düzenlenen Narkoçelik-2 operasyonlarının detaylarını paylaştı. Yapılan operasyon sonucunda sokak aralarında uyuşturucu satan ‘torbacı’ olarak bilinen 227 şahsın yakalandığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını sokak aralarında gerçekleştiren şahıslara yönelik 46 ilde Narkoçelik-2 operasyonunun yapıldığını duyurdu.

Yapılan operasyon neticesinde 983 kilo uyuşturucu madde, 92 bin uyuşturucu hap ve 227 torbacının yakalandığı belirtildi. Bununla beraber yapılan operasyona 498 ekibin, bin 590 personel ve 24 narkotik dedektör köpeğin katıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada hangi illerde ne kadar uyuşturucu madde ve ‘torbacı’nın da yakalandığı ifade edildi. Ali Yerlikaya’nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde:

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