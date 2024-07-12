47 bin 700 TL promosyon alacaklar. Resmen açıklandı

Adana Yüreğir Belediyesi memur, sözleşmeli memur ve kadrolu işçilere rekor bir promosyon ücreti verecek.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı banka yöneticileriyle anlaşma yaptı. Yapılan protokole göre Yüreğir Belediyesi’nde çalışan memur, sözleşmeli memur ve kadrolu işçiler 47 bin 700 lira promosyon alacak.

Açıklamalarda bulunan Demirçalı “Bütün imkanları zorladık, Türkiye genelinde en yüksek maaş promosyonu olarak özel bir banka ile 47 bin 700 TL için anlaşma sağladık. Promosyon ücretleri Pazartesi veya Salı günü hesaplarınıza yatacak. Güle güle harcayabilirsiniz, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Dolayısıyla Yüreğir Belediyesi’nde çalışan toplam 411 memur, sözleşmeli memur ve kadrolu işçi 47 bin 700 TL promosyon ücreti alacak.

Promosyon ücretleri ilk maaş ödemesi ile birlikte çalışanların hesabına yatırılacak.