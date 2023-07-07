47 bin mülteci Hollanda’da hükümeti düşürdü!

Euronews'in aktardığına göre, savaş bölgelerinden gelen mültecilerin barış sağlandığında ülkelerine dönmelerini öneren bir yasa tasarısı hükümet ortakları arasında uzun süredir tartışmalara yol açıyordu.

Başbakan Mark Rutte, her ay ülkeye gelen mülteci sayısını 200 ile sınırlamak istiyor, aksi takdirde hükümeti bırakacağını söylüyordu. 12 yıldır başbakanlık yapan Rutte, sözünü tuttu. Hollanda'da mülteci politikası nedeniyle hükümet düştü.

MÜLTECİ SORUNU BÜYÜYOR

Savaş bölgelerinden gelen mültecilerin barış sağlandığında ülkelerine dönmelerini öneren bir yasa tasarısı hükümet ortakları arasında uzun süredir tartışmalara yol açıyordu.

Başbakan Mark Rutte, 12 yıl boyunca koalisyon hükümetleriyle başbakanlık yapmıştı. Dördüncü dönemine Ocak 2022'de 271 gün süren görüşmeler sonunda kurulan dört partili koalisyonla girmişti.

AYLIK 200 MÜLTECİ SINIRI

Savaş bölgelerinden kaçan mültecilerin yakınlarının aile birleşimi yoluyla Hollanda'ya gelmesini aylık 200 ile sınırlamak isteyen Rutte, bunun reddedilmesi halinde hükümeti bırakacağını söylüyordu.

Ancak koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Parti, dindar protestan seçmenlerin desteğiyle bu plana karşı çıkıyordu.

Bu önlemi sadece yoğun göçmen akışı olduğunda uygulama önerisi de kabul edilmeyince görüşmeler tıkandı.

HOLLANDA ERKEN SEÇİME GİDEBİLİR

Avrupa'nın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan sonra en uzun süre görevde kalan ikinci lideri olan Rutte'nin beşinci hükümeti kurmak için erken seçime gitmesi olası görünüyor.