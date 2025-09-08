47 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Zanlı yapılan operasyonla yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bandırma Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma, Erdek ve Gönen Adli Makamlarınca "Nitelikli Hırsızlık, TCK-191 ve Hükümlünün ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından hakkında toplam 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 5 Eylül 2025 günü Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan şahıs, Bandırma Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Emniyet yetkilileri, suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.