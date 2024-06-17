48 saat içinde öldürüyor. Vaka sayısı 1000'e yaklaştı

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede bu yılın Haziran ayı itibarıyla STSS (Streptokok Toksik Şok Sendromu) vakalarının 977'ye ulaştığı bildirildi. 2023 yılının aynı döneminde ise 941 vaka tespit edilmişti; bu durum, 1999'dan beri kaydedilen vakaların rekor seviyeye çıktığını gösterdi.

Hastalığın Streptokok pyogenes bakterisinden kaynaklandığı ve genellikle boğaz ağrısıyla ilişkilendirildiği belirtilirken, ileri dönemde ekstremite nekrozu ve çoklu organ yetmezliği riski taşıdığı vurgulandı.

Özellikle başkent Tokyo merkezli Kanto bölgesinde daha öldürücü ve bulaşıcı türlerden kaynaklanan enfeksiyon vakalarında artış yaşandığı kaydedildi.

VAKA ARTIŞI ENDİŞE VERİCİ BULUNDU

2023 baharında Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından görülen vaka artışı endişe verici bulunuyor.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Takemi Keizo, NIID'in açıklamasına ilişkin yaptığı açıklamada, enfeksiyon önlemlerinin titizlikle uygulanmasının önemine vurgu yaparak, "Enfeksiyon trendlerini yakından takip etmeye devam etmeliyiz." dedi.

AYAK YARALARINA DİKKAT

Tokyo Kadınlar Tıp Üniversitesi'nden Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Kikuçi Ken ise özellikle ayak yaralarının streptokokal bakteriyel enfeksiyonlar için hassas bir nokta olduğunu belirtti. Kikuçi, küçük kabarcık veya ayak mantarı gibi yaraların bakterinin vücuda giriş noktası olabileceğini ifade ederek, yaşlı hastalarda bu enfeksiyonun ölümcül olabileceğini ve belirtiler başladığında hızla tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguladı.

YARANIN ŞİŞMESİ DETAYI ÇOK KRİTİK

STSS'nin sayıklama, yüksek ateş ve hızla şişen yaralar gibi belirtilerle kendini gösterebileceğini belirten Kikuçi, bu durumda zamanında müdahalenin hayati önem taşıdığını söyledi.

Mie Ulusal Hastanesi Başkanı Taniguçi Kiyosu da geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamada, bu bakterinin vücuda girmesinin dramatik sonuçlar doğurabileceğini ve bu nedenle yaraların düzenli olarak temizlenmesi ve el hijyeninin önemine dikkat çekti.