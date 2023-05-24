48 yıllık cinayeti DNA örneği ortaya çıkardı

Kanada'nın Quebec eyaletinde 1975'te işlenen cinayetin faili kurbanın tekrar açılan mezarındaki DNA örneği ile tespit edildi.

48 yıllık cinayeti DNA örneği ortaya çıkardı

Kanada'da Quebec Emniyeti yetkilileri, 29 Mart 1975'te evinden arkadaşlarıyla yemeğe gitmek üzere ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Sharron Prior'ın cesedinin 3 gün sonra ormanlık alanda bulunduğunu hatırlattı.

Yetkililer, tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü tespit edilen Prior'ın faili meçhul cinayetiyle ilgili en az 100 kişinin soruşturulduğunu ancak tutuklanan olmadığını söyledi.

ABD'nin West Virginia eyaleti polislerinin 2022'de geçmişe dönük suç kayıtlarını incelerken sabıkası bir hayli kabarık olan Franklin Maywood Romine'in adıyla karşılaştığını kaydeden yetkililer, Romine'in bu eyalet ile Kanada arasında mekik dokuyarak polisleri atlattığının anlaşıldığını belirtti.

DNA'LARI EŞLEŞTİ

Yetkililer, daha önce de tecavüz suçundan hapis cezasına çarptırılan Romine'in ay başında mezarı açılarak DNA örneği alındığını açıkladı.

Olay yerinden alınan örneklerle Romine'in DNA'sının eşleştiğini kaydeden yetkililer, Romine'nin olayın görgü tanıklarının verdiği eşkale de uyduğunu duyurdu.

1946'da West Virginia'da doğan Romine'in, 1974'te West Virginia'da zorla girdiği bir evdeki kadına tecavüz ettiği için tutuklandığı ancak daha sonra kefaletle serbest kaldığı bilgisi paylaşıldı. Romine'in serbest kalmasının ardından Quebec'e gidip Prior'a da tecavüz ettiği öğrenildi.

80'LİK ANNENİN ADALET ARAYIŞI SON BULDU

Kanada sınır yetkilileri tarafından sınır dışı edilen Romine'in West Virginia'da 1974'te tecavüz ettiği olaya ilişkin 5 ila 10 yıl hapis yattığı kaydedildi. Yetkililer, Maywood Romine'in Kanada'da 1982'de 36 yaşındayken nedeni belirlenemeyen bir şekilde öldüğünü ve memleketi West Virginia'da defnedildiği bilgisini verdi.

Sharron Prior'ın Kanada'da yaşayan 80'li yaşlarındaki annesi Yvonne Prior da hayatını kızının katilini bulmaya adamıştı.

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