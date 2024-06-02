49 bin firma topun ağzında

Firmaların TL kredilerinin yurt içi hasıla içindeki payının gerilediği aktarılan raporda; TL faizinin yüksek olması, kurdaki yatay seyir ve ülke risk priminin düşmesinden şirketlerin sadece uluslararası tahvil piyasalarından değil, yurt içi bankalardan da döviz cinsi borçlanmaya başladığına dikkat çekildi.

Açıklanan rapor kapsamında, reel sektör firmalarının toplam finansal yükümlülüğü Şubat 2024 itibarıyla yıllık yüzde 53.9 düzeyinde büyüme ile 12 trilyon 598 milyar TL’yi gördü.

İlgili tutarın 9 trilyon 143 milyar lirası yurt içi krediler, 3 trilyon 172 milyar lirası (101.9 milyar dolar) yurt dışı krediler ve 282.5 milyar lirası (9.1 milyar dolar) yurt dışında ihraç edilen tahvillerden meydana geldi.

‘YÜZDE 2’ FREN OLUR

Yurt içi kredilerin 5 trilyon 632 milyar lirası TL cinsi krediler, 3 trilyon 511 milyar lirası ise döviz cinsi kredilerden oldu.

Böylece Şubat 2023’teki 222.2 milyar dolarlık seviyeden Eylül 2023’te 213.9 milyar dolara düşen yabancı para krediler toplamı, Şubat 2024 itibarıyla yeniden 223.8 milyar dolara yükseldi.

Açıklanan rapor kapsamında, Merkez Bankası’nın 23 Mayıs 2024 tarihinde döviz kredilere uyguladığı yüzde 2 büyüme kıstı anımsatılarak borçluluktaki artışın daha ılımlı bir seyir izlemesi beklendiğine vurgu yapıldı.

İlgili raporda, reel sektörün net döviz açık pozisyonunun Eylül 2023’ten beri artış eğilimine geçtiğini dikkat çekildi. Uzun vadede reel sektörün 2018’in sonunda 173 milyar dolar olan net açık pozisyonu, 2024 yılı Şubat ayından bu yana 89 milyar dolar düşerek 84.8 milyar dolar olarak kaydedildi.