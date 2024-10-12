49 kaçak göçmen yakalandı, 99 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: DHA
49 kaçak göçmen yakalandı, 99 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'deki operasyonlarda Çeşme ve Dikili açıklarında 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı, Çeşme, Urla ve Seferihisar açıklarındaysa 99 kaçak göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplamda 49 kaçak göçmen yakalandı. Çeşme, Urla ve Seferihisar açıklarında ise 35'i çocuk olmak üzere 99 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün gece saat 01.35 ve 06.10 civarında, Çeşme ve Dikili açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Dikili açıklarında tespit edilen lastik botta 5'i çocuk 30 göçmen yakalanırken, Çeşme açıklarındaki botta 19 kaçak göçmen bulundu.

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Aynı gün, saat 00.30'da Çeşme, 04.20'de Seferihisar ve 10.35'te Urla açıklarında Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen 3 lastik bottan 99 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Bu operasyonlar, düzensiz göçmenlerin güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülüyor.

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