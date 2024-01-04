494 projeye onay verildi. Yağma Hasan'ın böreği gibi yağmalanıyor

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık verilerine göre Muğla’da 2023 yılında 298 proje için ÇED duyurusu yayımlandı. Turizmin göz bebeği Muğla’da ÇED raporunun gerekli olmadığı raporları adeta havada uçuştu.

494 GEREKLİ DEĞİLDİR RAPORU

Bakanlık tarafından sadece son 5 yılda 494 projeye ‘ÇED raporu gerekli değildir’ 35 projeye ise ‘ÇED olumlu’ raporunun verildiği ortaya çıktı.

Yıllara göre ÇED raporunun gerekli değil dağılımı ise şöyle:

2019: 83

2020: 99

2021: 98

2022: 145

2023: 93

MADEN PROJELERİNDEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

ÇED raporunun gerekli olmadığına dair raporların istatistiklerinde maden projelerindeki artış dikkat çekti.

2023 yılında ÇED gerekli değildir kararı verilen 120 raporun 24’ü maden, petrol ve doğal gaz, 25’i gıda, 18’i turizm, 11’i kıyı, 5’i enerji, 1’i atık, 5’i hayvancılık ve 3’ü konut projesi.

9 PROJE İÇİN OLUMLU RAPORU

2023 yılında Muğla’da 9 proje için ÇED olumlu raporu verildi.

22 projenin bakanlıkta inceleme ve değerlendirme komisyonunda görüşüldüğü belli olurken 13 tanesi için nihai kararın verildiği duyuruldu. Projelerden 34 tanesi için ise halkın katılım toplantısı iptal edildi.

MADENCİLER GÖZÜNÜ BODRUM VE MİLAS’A DİKTİ

ÇED proje başvurularında ilk sırada Milas ilçesi yer alıyor. Bu ilçede çoğunluk gıda, maden, petrol, doğal gaz, enerji ve kıyı başta olmak üzere 29 proje için süreç başlatılırken bunlardan 26’sı için ÇED gerekli değil, 4’ü için ÇED olumlu raporu verildi.

Milas’ın ardından başka bir turizm bölgesi olan Bodrum’da 24, Yatağan’da 16, Fethiye’de 9, Marmaris’te 7, Datça’da 8 ve Köyceğiz’de 6 proje için ÇED süreci başlatıldı.

7 projenin ise ÇED dosyası iptal edildi.

KENT SAKİNLERİNDEN PROTESTO

ÇED gerekli değildir raporları havada uçuşurken STK’ların protesto gösterileri ise devam ediyor.

Protestoya katılan bir başka kurum ise Muğla Büyükşehir Belediyesi.

ÇED NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

ÇED Olumlu raporu, projenin olumsuz etkilerinin alınacak önlemler sonrasında kabul edilebilir düzeylerde olacağını açıklar.

ÇED gerekli değildir raporu ise yapılacak olan projenin çevreye kötü bir etkisinin olmayacağını ve raporun hazırlanmasına gerek olmadığını belirtir.

ÇED olumsuz raporu, projenin çevreye zarar vereceğini öngördüğü için projenin yatırımına başlanamayacağını açıklayan bir rapordur.

ÇED gereklidir raporunda ise projenin daha da detaylı incelenmesi için raporun hazırlanması gerektiğini açıklayan rapordur ve bu karar olumlu olmadan projeye başlanamaz.