5 asırlık Kur’an-ı Kerim Türkiye'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Mehmet Nuri Ersoy, İngiltere’de satışa çıkarılmadan önce Türkiye’den kaçırılan beş yüz yıllık bir Kur’an-ı Kerim nüshasının ülkeye geri getirildiğini duyurdu.

Bakan Ersoy, 2017’de Türkiye’den kaçırılarak İngiltere’de satışa sunulan Kur’an-ı Kerim nüshasının Türkiye’ye geri döndüğünü bildirdi.

Yaptığı açıklamada, “Osmanlı hat sanatının öncülerinden Şeyh Hamdullah’ın oğlu Mustafa Dede tarafından kopyalanan bu mushafı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde sergileyeceğiz. 16. yüzyılın başlarında yazılmış olan bu eser, ‘vassale’ olarak adlandırdığımız bir teknikle yazılı bölümlerin başka bir kağıda yapıştırılmasıyla hazırlanmış olmasıyla öne çıkıyor. Kur’an-ı Kerim’in iadesi için gösterilen büyük çabanın ardından, eserin ülkemize dönüşünde katkıda bulunan herkese ve ilgili tüm kurumlara içtenlikle teşekkür ederim. Bu mushaf ve benzeri değerli eserlerimizi görmek için herkesi müzemize davet ediyorum” dedi.