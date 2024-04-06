Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geçmişten günümüze 'CSO' paylaşımı

Kaynak: DHA
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geçmişten günümüze 'CSO' paylaşımı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onayı ile 'Riyaset-i Cumhur Filarmoni' adını alışının 100'üncü yılını kutluyoruz" paylaşımı yaptı.

Bakanlığın X hesabından orkestranın eski ve yeni halinin fotoğrafları ile yapılan paylaşımda, "Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onayı ile 'Riyaset-i Cumhur Filarmoni' adını alışının 100'üncü yılını kutluyoruz. Orkestramız, geçmişten günümüze kadar uzanan sanatsal mirasını, olağanüstü performanslar ve unutulmaz eserlerle zenginleştirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın daha nice yüzyıllar boyunca sanatımıza ışık tutmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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