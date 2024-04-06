5 aydır gol atamayan Benzema'dan eleştiri: Tek başıma maç kazanamam

Al Ittihad forması giyen Fransız yıldız Karim Benzema, 30 Kasım 2023 tarihinden beri gol atamadı.

Performansıyla ilgili açıklamalarda bulunan Benzema, ''Ben Real Madrid'deki Benzema değilim. Burada oyun ve oyuncular çok farklı'' ifadelerini kullandı.

''TEK BAŞIMA KAZANAMAM''

Diğer taraftan takım tarafından yardım edilmediğini aktaran Benzema, ''Tek başıma maç kazanamam, sahada yardıma ihtiyacım var'' dedi.

30 Kasım'da Al Khaleej'e karşı gol atan Benzema, sonrasında çıktığı 8 maçta fileleri havalandıramadı.