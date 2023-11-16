5 aylık hamile eşini öldüren katil: Bize büyü yapıldı canavar sandım

Şanlıurfa’da Ahmet Uzun isimli şahıs, 5 aylık hamile eşini gece yarısı tüfekle öldürdü. Uzun ifadesinde yanında yatan eşini canavar gibi gördüğünü ve kendisini öldüreceğini düşündüğü için öldürdüğünü açıkladı.

KAYNAK: DHA
5 aylık hamile eşini öldüren katil: Bize büyü yapıldı canavar sandım

Dün gece saatlerinde yaşanan kadın cinayeti Akçakale’ye bağlı Çömlekçi Mahallesi’nde meydana geldi.

Komşular Ahmet-Fidda Uzun çiftinin evinden gece yarısı silah sesi duymaları üzerine polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri 5 aylık hamile kadının cansız bedenini kanlar içinde yerde buldu.

Yapılan kontrollerde kadının hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Fidda Uzun’un cansız bedeni otopsi için morga gönderildi.

Jandarma ekipleri katil Ahmet Uzun’u evin arka bahçesinde cinayet silahı ile birlikte yakaladı ve Ahmet Uzun’u gözaltına aldı.

Ahmet Uzun verdiği ilk ifadede olayın temizlediği tüfeğini asmak istediği esnada tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucunda gerçekleştiğini iddia etti.

“BİZE BÜYÜ YAPILDI, CANAVARA BENZETTİM'

Polisin sorgusunun devam ettiği esnada ise Ahmet Uzun işlediği cinayeti itiraf etti. Uzun eşine ve kendisine büyü yapıldığını ve bundan dolayı eşini canavar gibi görüp kendisini öldürmek istediği için eşini öldürdüğünü söyledi.

“EVDE ÇOK SAYIDA MUSKA GÖRDÜM”

Ahmet Uzun verdiği ifadede eşi ile bir yıl önce evlendiklerini söyleyip evin dışında çok iyi anlaştıklarını ama eve gidince sürekli kavga ettiklerini açıklayıp şu ifadeyi verdi:

"Eşim ile evin dışında olduğumuz zamanlarda çok iyiydik. Aramızda hiçbir sorun yaşamıyorduk, Eve girdiğimiz zaman huzurumuz kaçıyor ve sürekli kavga ediyorduk. Son günlerde evde çok sayıda muska ve Arapça yazılı kağıt parçaları vardı. Bize büyü yapılmıştı. Olay gecesi uyurken, yanımda yatan eşimi canavar gibi gördüm ve beni öldüreceği düşüncesiyle ateş ederek öldürdüm".

Ahmet Uzun’un daha önce de psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Uzun, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

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