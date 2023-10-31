5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı emeklilere yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesi için tarih verdi. Bu doğrultuda milyonlarca emekliyi ilgilendiren 5 bin TL emekli ikramiye ödemeleri kasım ayının ilk yarısında yapılacak.

5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu

Hürriyet'in haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 bin liralık ikramiye ödemesinin emeklilere Kasım ayının 15'ine yakın yapılacağını ifade etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verilmişti.

Kanunla, bir kereye mahsus çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi öngörülüyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 12.2 milyon emekli, ikramiyelerini kasım ayında alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz " dedi. 5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanlar yararlanabilecek.

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerini kapsayan düzenlemeden emekli olup da çalışmaya devam edenler yararlanamayacak. EYT’ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da destekten yararlanabilecek. Dul ve yetim aylığı alanlara da maaşları oranında destek sağlanacak.

Bakan Işıkhan, konuşmasında 5 bin lira tek seferlik ödeme hakkında açıklamalarda bulunarak, “5 bin liralık tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra teknik olarak çalıştık. Kasım ayının 15’ine yakın, Kasım’ın ilk döneminde inşallah bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekler" demişti.

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