5 buçuk milyon lira maaşla bu adada yaşayacak influencer çift aranıyor

Gizemli bir milyarder iş insanı, yılda 160 bin sterlin (yaklaşık 5 buçuk milyon lira) maaşa Karayipler’deki özel adasında hem yaşayıp hem de çalışacak influencer bir çift aradığını açıkladı.

5 buçuk milyon lira maaşla bu adada yaşayacak influencer çift aranıyor

Diken'in Daily Mail‘i kaynak gösterdiği habere göre, rüya gibi gözüken bu iş ilanında çiftten istenen, Britanya’nın Karayipler’deki Virjin Adaları’ndan birine göz kulak olması, bakımını üstlenmesi ve adanın bir inşaat alanından lüks bir cennete dönüşmesinin reklamını yapmak.

Gizemli bir milyarder iş insanı, yılda 160 bin sterlin (yaklaşık 5 buçuk milyon lira) maaşa vereceği çiftin influencer olmasını talep ediyor.

Hem adanın hem de yeni sahibinin ismi satış açıklanana kadar gizli tutuluyor ancak Richard Branson ve Google’ın kurucu ortağı Larry Page’in adaları yakınlarda bulunuyor.

İnternet üzerinden yayınlanan ilana göre, adayların lüks otelcilik konusunda ‘son derece deneyimli’ olması gerekiyor. Çünkü proje tamamlandığında yatırımcıların ve misafirlerin 2024 yılı sonundan önce gelmesi için arazideki tesislerin ve etkinliklerin işletilmesini yönetmekle görevlendirilecek.

Öte yandan başvuruda bulunanlar adanın sahibinin medya ekibi tarafından değerlendirilmek üzere bir TikTok videosu da göndermek durumunda.

Adaylar arasından seçilen çift ocak ayında bu gizli adaya gidecek ve sosyal medyada milyarder iş insanının ‘oyun sahası’nda yaşamaya ilişkin deneyimlerini paylaşacak.

İlana lüsk otelcilik konusunda deneyimli kişiler başvurabilir. Ayrıca başvuruda bulunanlar iş insanının medya ekibi tarafından değerlendirilmek üzere bir TikTok videosu da göndermek durumunda.

INFLUENCER NE DEMEK

NTV'nin haberine göre, Influencer, kelime anlamıyla etkileyen kişi demektir. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve paylaşımlarıyla binlerce hatta milyonlarca kişiye ulaşan kişilere 'Influencer' adı verilir.

INFLUENCERLAR NE İŞ YAPAR?

Markaların iş birliğinde bulundukları kişiler haline gelen influencerlar, takipçilerinin satın alma kararlarında etkilidirler.

Influencerlar, bunu bir meslek olarak tam zamanlı ya da kurumsal iş hayatlarını sürdürürken hobi olarak da yapabiliyorlar. Sosyal mecralar üzerinden takipçi sayısı yüksek, hedef kitlesini iyi tanıyan ve hedef kitlesinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek güvenilir kişiler bu işi yapabilir.

Deneyimli kullanıcılar markalarla iş birliği içerisinde bu işi yaparlar. Markalarla anlaşarak belli bir ürün kategorisinde o ürünü kullanıp takipçileriyle paylaşıp, önerdikleri ürünün kaliteli, güzel, kullanışlı, uygun fiyatlı gibi özelliklerini sunarlar.

Birkaç farklı özellik söyleyerek, ürün hakkında bilgi vererek o ürünü tanıtıp, markalarla ücretli olarak anlaşabilir ve takipçileriyle bunu sponsorlu içerik olarak paylaşabilirler.

Birçok farklı markalarla eş zamanlı olarak çalışabilen influencerlar, yer gözetmeksizin farklı ortamlarda hikaye, post, blog şeklinde paylaşımlarını gerçekleştirebilirler.

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