5 bungalov havuzlarıyla birlikte çalındı. Çatalca’da ilginç hırsızlık

Kaynak: İHA
5 bungalov havuzlarıyla birlikte çalındı. Çatalca’da ilginç hırsızlık
Alacak verecek meselesi yüzünden, İstanbul Çatalca’da bulunan 5 adet bungalov ev havuzlarıyla birlikte çalındı.

Çatalca Akalan Mahallesi’nde yapılan bir proje kapsamında 5 havuzlu bungalovda meydana gelen olayda, Bungalovlar peyzaj düzenlemeleri yapıldıktan kısa süre sonra tatil sitesi modülüne göre planlanıp satıldı. Sitenin içinde bulunan 5 komşu, eşyalarını evlerine yerleştirerek bahçelerini diledikleri gibi düzenledi ve evleri yazlık olarak kullanmaya başladı.

aw197010-10.jpg5 bungalovun sahiplerinden komşu Yahya Kemal Yaman isimli şahsın, siteyi yapan kişiyle alacak verecek meselesi sebebiyle tartışınca, bir gece, sitenin içerisindeki 5 bungalovu havuzuyla beraber çaldığı ileri sürüldü. Evlerden geriye sadece çakıl taşları kaldı.

ekran-goruntusu-2024-05-05-151937.png“VİNÇ VE KAMYON GETİRMİŞLER”

Ev sahiplerinden Enis Onat, konu hakkında yaptığı açıklamada, bungalov evi 1 sene önce aldığını ifade etti ve "Bir gün komşularımızdan birisi beni arayarak evlerin söküldüğünü söyledi. Biz gelip baktığımızda havuzların tesisatlarına kadar çalındığını gördük. Biz bu evleri alırken en büyük nedeni kapı numarasının olmasıydı, kapı numarası olması demek resmi olması demekti.” ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2024-05-05-151946.png“Buraya vinçler, kamyonlar getirmişler ve bu şekilde çalmışlar.” diyen Onat, hırsızlığı yapan şahıslardan birinin, hissedarlardan biri olduğunu ifade etti ve şikayetçi olduklarını, sürecin hızlı bir biçimde sonuçlanmasını beklediklerini belirtti.

Başka bir ev sahibi Cahit Üçüncü ise, “Biz diğer komşularımızla tanışmak için aradığımızda burada bir şey kalmadığını öğrendik. Ben gördüğümde şok oldum, hiçbir şey kalmamış. Jandarmaya giderek şikayetçi olduk şu anda bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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