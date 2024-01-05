5 çocuğu ve eşi sulama kanalında ölen şahıs tutuklandı. 5 ay sonra evlenip ailesine mezar olan aracı düğün arabası yapmıştı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs 2023'te Hasan Çetin’in kullandığı 31 B 7008 plakalı otomobilin sulama kanalına uçması neticesinde 5 çocuk ve annenin yaşamını yitirmesine ilişkin olayın kasten gerçekleştirildiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturmayı derinleştirerek ele aldı.

OLAYDA KAZA DEĞİL CİNAYET ŞÜPHESİ

Şanlıurfa'da, 8 ay önce otomobilin sulama kanalına uçması sonucu eşi ve 5 çocuğunun boğulduğu kaza sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan ve eşinin ailesinin 'cinayet' iddiaları üzerine tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sürücü Hasan Çetin (38), üçüncü kez çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Hasan Çetin'in kaza yaptığı otomobili 'gelin arabası' olarak kullanıp, olaydan 5 ay sonra evlendiği İslim Çetin ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest kaldı.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl 6 Mayıs'ta, Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 15'inci kilometresinde, Ulubağ Mahallesi'nde yaşanan kazada, misafirlikten dönen Hasan Çetin'in kullandığı ve içerisinde eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm'ün (1) bulunduğu 31 B 7008 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlet Su İşleri'ne ait 7 metre derinliğindeki sulama kanalına uçmuştu. Akıntılı suya uçan otomobilden baba Çetin kendi imkanlarıyla çıkarak kurtulurken, kazaya tanık olanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve dalgıç polisler gönderilmişti. Ekipler, suya gömülüp, akıntıya kapılan otomobildeki anne ile 5 çocuğunun cansız bedenine ulaşmıştı.

OLAYDA ÖLEN KADININ AİLESİ TELEVİZYONA ÇIKIP “KAZA DEĞİL CİNAYET” DEMİŞTİ

Kazadan sonra ifadesi alınan Hasan Çetin, serbest kalmış, 8 ay sonra, ölen Özlem Çetin’in ailesi katıldığı bir televizyon programında olayın kaza olmadığını, cinayet olduğunu ileri sürmüştü. Bu öne sürülen iddialar üzerine Hasan Çetin ile ölen Özlem Çetin’in ailesi televizyon programında yüzleştirilmişti. Stüdyoda gergin anların yaşanmasına yol açan kaza hakkında açıklamada bulunan Hasan Çetin, baldızı Songül, kayınvalidesi Adile ve kayınpederi Cuma ile programda karşı karşıya gelerek iddiaların gerçek dışı olduğunu söylemişti.

5 AY SONRA EVLENİP, EŞİ VE ÇOCUĞUNA MEZAR OLAN OTOMOBİLİ 'DÜĞÜN ARABASI' YAPTI

Olaydan 5 ay sonra yeniden evlenen Hasan Çetin'in, eşi ve 5 çocuğunun öldüğü otomobili düğün arabası yaptığı ortaya çıkmıştı. Ailenin iddiaları üzerine harekete geçen polis ekipleri, Hasan Çetin’i yeniden gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye gönderilen Hasan Çetin, kendisine yönetilen suçlamaları kabul etmemiş ve nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.