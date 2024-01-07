Katledilen 4 kadından birinin ölümü şüpheli

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) 2023 yılı kadın cinayetleri raporunu paylaştı.

TKDF'nin paylaştığı verilere göre; 1 Ocak- 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 438 kadın öldürüldü.

Rapora göre; 2023 yılında öldürülen kadınların 180’i evli, 102’si bekar, 27’si boşanmış, 12’si dini nikahlı olduğu bilgisi aktarıldı. Öldürülen kadınların 117’sinin ise ‘medeni halinin bilinmediği’ açıklandı.

103 KADININ ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ

Rapora göre, kadınları öldüren erkeklerden 7’sinin kimliği belirlenemedi. 135 kadının ölümü şüpheli olarak aktarılırken, katledilen kadınların 29’u tanıdığı erkekler tarafından, 14’ü kızının, kardeşinin ya da annesinin tanıdığı erkek tarafından, 69’u aile içinden, 69’u boşanma aşamasında olduğu, 115’i ise ilişki yaşadığı erkekler tarafından hayattan koparıldı.

Rapora göre; 103 kadının ölümü kayıtlara ‘şüpheli’ ölüm olarak geçerken, kadınların 196’sı silahla, 86’sı kesici-delici aletle, 36’sı yüksekten düşerek, 17’si ise boğularak öldürüldü.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

Açıklamada "Anayasa da kadın erkek eşittir yazılmış olsa da kız çocukları-kadınlar için eğitime ve istihdama erişmede zorluk hala devam etmekte. Ayrıca Dünya Ekonomik Formu cinsiyet eşitsizliği 2023 raporuna göre 146 ülke arasında 124. sırada olmamız kadın cinayetlerinin artmasında etken olarak devam etmekte. 2023 yılı içinde katledilen 438 kadın cinayetinin 135 i şüpheli ölüm 303’ü cinayet olarak kayıtlarımıza geçti. İfadeleri kullanıldı



Açıklamada şüpheli ölümlere değinilirken, Şüpheli ölüm dediğimizde yüksekten düşme olarak ya da intihar etti diye tanımlanan bazı ölümlerin aslında şiddet geçmişi olması artık inceleniyor. Kolluk tarafından adli tıp raporu ve saha araştırması ile bu şüpheli ölümlerin çoğunda katilin planlayarak işlediği cinayetlerin artık üzeri örtülemiyor. Şule Çet’in yüksekten düştü tanımlamasının Kadın STK nın çabalaması sonucunda cinayet olduğunun ortaya çıkması şüpheli ölümlerin üzerindeki perdenin açılmasında etken oldu. denildi



Aile olmak adına hayatlarını birleştirenlerden birinin mağdur diğerinin katil olması sosyolojik olarak derinlemesine bir incelemeyi gerektiriyor. Bu cinayetlerin işlendiği mahallerde mağdurun ve failin kimliği üzerinden detay incelemesi yapılmasının önemi çok büyük. Erken yaş evliliği, eğitim durumu, yoksulluk, göç durumu yaş gibi konularda elde edilecek verilerin önleyici politika olarak iyi bir sonucu ortaya çıkaracağına inanıyoruz. Burada 2021 yılında tek imza ile yürürlükten kaldırılan İstanbul sözleşmesinin aslında önleme, koruma, koğuşturma ve politika olarak dört ayak üzerine kurulu olduğunu hatırlatmak isteriz.



En yakınımızdaki erkeklerden gelen bu şiddet toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanmaktadır.

Kadını birey görmeyen zihniyetin yarattığı bu sürecin iyileşmesi en küçük yaştan itibaren eğitim ile mümkün. Müfredata doğru şekilde eklenecek eşitlik algısı için doğru bir adım olacaktır.



Kadınların yaşam haklarının güvencesi olmadığı bir ülke olarak görünmemize sebep olan bu rakamlar yargıdaki cezasızlık kararları ile destekleniyor. Mekanizmaların işleyişinden kaynaklanan eksikliğin giderilmesi ve önleyicilik adına bir seferberlik başlatılarak bu konuda en etkin korumanın yapılması gereklidir."