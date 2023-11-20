5 gollü maçı Çaykur Rizespor kazandı

Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Gürcistan'ın Dinamo Batum takımını 3-2 yendi.

İLHAN PALUT'TAN AÇIKLAMALAR

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Gürcistan'ın Dinamo Batum takımını 3-2 yendikleri hazırlık maçının, lig maçı temposunda geçen bir mücadele olduğunu söyledi.

Palut, maçın ardından gazetecilere, milli takım arasını birçok takımın hazırlık maçıyla değerlendirdiğini belirtti.

Bu arayı fırsat bilerek hazırlık maçı yaptıklarını ifade eden Palut, "Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman lig maçı temposunda geçen bir mücadele vardı. Rakip takım da zaman zaman iyi mücadele göstererek maçı daha zor hale getirdi." dedi.

Palut, genel anlamda kendileri için faydalı bir maç olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Belki de bugüne kadar forma şansı bulamamış oyuncuları da bir şekilde maç ortamında görmüş olduk. Milli oyuncularımız da var. Salı gününden itibaren tekrar çalışmalara başlayacağız. Onlar da aramıza yavaş yavaş katılacaklar. Antalyaspor maçı hazırlıklarımız başlamış olacak."

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Selahattin Altay, Mürvet Yavuztürk

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin (Dk. 46 Zafer Görtgen), Muhammet Taha Şahin (Dk.b59 Alberk Koç), Sinan Osmanoğlu, Seyfettin Anıl (Dk. 87 Ali Aslankaya), Hojer (Dk. 81 Güvenç Usta), Mithat Pala (Dk. 46 Laine), Shelvey (Dk. 46. Olawoyin), Faye (Dk. 70 Diouf), Benhur Keser (Dk. 59 Sauerback), Pinchi (Dk. 70 Halil İbrahim Pehlivan), Gaich (Dk. 70 Mary)

Dinamo Batum: Kvaskvadze (Dk. 46 Chichkan), Chabradze (Dk. 46 Bekhvashvilği), Kobakhidze (Dk. 46 Kaptanizde), Baliç, Bagrationi, Teidi (Dk. 46 Mosiashvili), Zaria, Bidzinashvili (Dk. 46 Patsatsia), Jakobsen, Tsitaishvili (Dk. 46 Gudushauri), Vatsadze

Goller: Dk. 21 Pinchi, Dk. 64 Hojer, Dk. 82 Sinan Osmanoğlu (Çaykur Rizespor), Dk. 67 Jakobsen, Dk. 87 Patatsia (Dinamo Batum)

Sarı Kartlar: Dk. 44 Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Dk. 80 Jakobsen (Dinamo Batum)

(AA)



