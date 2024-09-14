5 gün boyunca yağmur yağacak. Bölge bölge açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahminlerine göre, Türkiye'nin batı ve kuzeydoğu bölgelerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Ancak Trakya'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İzmir, Manisa ve Edremit Körfezi ile Osmaniye ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Hava Sıcaklıkları:

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar Durumu:

Genel olarak güneyli rüzgarlar etkili olacak. Kuzeydoğu kesimlerde ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ila orta kuvvette, Marmara'nın batısında ise kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgarlar bekleniyor.

Bölgesel Hava Durumları:

Marmara: Parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinde Trakya'nın batısı, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Rüzgar, bölgenin batısında güneybatı yönünden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Edirne: 22°C, 30°C - Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İstanbul: 24°C, 31°C - Parçalı ve az bulutlu.

Kırklareli: 19°C, 29°C - Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kocaeli: 22°C, 34°C - Parçalı ve az bulutlu.

Ege: Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinde zamanla çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Edremit Körfezi çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Afyonkarahisar: 14°C, 30°C - Parçalı ve az bulutlu.

İzmir: 22°C, 30°C - Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Manisa: 20°C, 31°C - Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Muğla: 16°C, 29°C - Parçalı bulutlu.

Akdeniz: Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, İskenderun Körfezi ile Osmaniye çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Adana: 23°C, 36°C - Parçalı bulutlu.

Antalya: 24°C, 32°C - Az bulutlu ve açık.

Hatay: 24°C, 31°C - Öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Isparta: 15°C, 31°C - Az bulutlu.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Ankara: 19°C, 31°C - Parçalı ve az bulutlu.

Eskişehir: 16°C, 31°C - Parçalı ve az bulutlu.

Konya: 18°C, 32°C - Parçalı ve az bulutlu.

Yozgat: 15°C, 30°C - Parçalı ve az bulutlu.

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu.

Bolu: 14°C, 33°C - Parçalı ve az bulutlu.

Düzce: 19°C, 35°C - Parçalı ve az bulutlu.

Sinop: 23°C, 31°C - Parçalı ve az bulutlu.

Zonguldak: 21°C, 29°C - Parçalı ve az bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Amasya: 19°C, 36°C - Parçalı bulutlu.

Artvin: 18°C, 28°C - Öğleden sonra iç ve yüksek kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Samsun: 22°C, 32°C - Parçalı bulutlu.

Trabzon: 22°C, 28°C - Öğleden sonra iç ve yüksek kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu: Öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Erzurum: 11°C, 27°C - Öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kars: 10°C, 23°C - Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Malatya: 16°C, 34°C - Az bulutlu.

Van: 11°C, 26°C - Öğleden sonra doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Diyarbakır: 20°C, 38°C - Az bulutlu ve açık.

Gaziantep: 20°C, 34°C - Az bulutlu ve açık.

Siirt: 21°C, 36°C - Az bulutlu ve açık.

Şanlıurfa: 22°C, 37°C - Az bulutlu ve açık.