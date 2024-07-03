5 gün sonra hayatını kaybetti

Kaza, Mahmatlar köyü Isparta-Konya kara yolunda gerçekleşti. H.R.A. (22) yönetimindeki 32 ACJ 125 plakalı kamyon, karşı yönden gelen M.B. (22) idaresindeki 42 RT 957 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan S.F.B. (20), Abdülkadir Bülbül (49) ve H.B. (15) yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdülkadir Bülbül, sevk edildiği Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan tedavisinin beşinci gününde yaşamını yitirdi.