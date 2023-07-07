5 gündür kayıp olan zihinsel engelli kızı kaçırıp, işkence yapmışlar. 8 gözaltı

Zihinsel engelli 18 yaşındaki Elif Zehra İ., 2 Temmuz'da Tuzla'da kaybolduktan sonra Gebze'de bir evde bulundu.

5 gündür kayıp olan zihinsel engelli kızı kaçırıp, işkence yapmışlar. 8 gözaltı

DHA'nın haberine göre; Jandarma ekipleri, telefon sinyali takibiyle ulaştıkları adreste gece yarısı operasyon düzenledi. Evdeki 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili toplam 8 şüpheli yakalandı. Elif Zehra İ.'nin annesi Gülten Bozkızıl, kızının vücudunda sigara izleri ve çizikler olduğunu söyledi.

Elif Zehra İ., annesi ve iki kardeşiyle birlikte gittiği kafede otoparkta kaybolmuştu. Annesi Gülten Bozkızıl, polise başvurarak kızının bulunmasını istemişti. Yapılan çalışmalar sonucu Elif Zehra İ.'nin Gebze Kirazpınar'da bir evde olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, saat 00.00'de eve baskın yaptı ve yüzde 40 zihinsel engelli genç kızı yatak odasında buldu. Evde bulunan 3 kişi ise gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 1'i Özbekistan uyruklu kadın olmak üzere toplam 8 kişi yakalandı. Elif Zehra İ., pedagog eşliğinde ifade vermek üzere Gebze Adliyesine getirildi. Cinsel istismar iddiaları da soruşturmanın bir parçası olarak inceleniyor.

ÜZERİNDE SİGARA SÖNDÜRÜLMÜŞ

Elif Zehra İ.'nin annesi Gülten Bozkızıl, kızının 5 gün boyunca kapısı kilitli bir evde yaşamak zorunda kaldığını ve çok zor şeyler yaşadığını anlattı. "Kızımın üzerinde sigara söndürülmüş. Vücudunun bazı yerlerinde çizikler var. Ekipler eve baskın yaptığında benim kızım yatak odasında oturmuş şekilde duruyordu" diyen Bozkızıl, "Benim yüreğim yandı. Başka kimsenin yüreği yanmasın" dedi.

Gülten Bozkızıl "Kızım 5 gün önce kaybolmuştu. Dün akşam 21.30 sıralarında telefonumuza bir sinyal geldi. Yanına gittik. Kirazpınar'da bulundu. Gittiğimiz yer harabe ve gecekondu bir yerdi. Jandarma ekiplerini çağırdık. Saat 00.30 gibi kızımızı aldık. Üzerine kapı kilitli 4 gün boyunca 3 kişiyle o evde yaşamış. Şu anda psikolojisi allak bullak. Çok zor şeyler yaşamış. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. 8 kişi gözaltına alındı. Bir tanesi kadın ve Özbekistan uyruklu. Benim yüreğim yandı. Başka kimsenin yüreği yanmasın. Kardeşim Berkan'ın telefonuna gelen sinyal sayesinde bulduk" dedi.

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CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Elif Zehra İ.'nin üzerinde sigara söndürüldüğünü söyleyen Gülten Bozkızıl, "Vücudunun bazı yerlerinde çizikler var. Ekipler eve baskın yaptığında benim kızım yatak odasında oturmuş şekilde duruyordu. Ondan sonra alıp benim yanıma getirdiler. Ev harabe içindeydi. Evin içinde uygunsuz şeyler vardı. Herkesin cezasını çekmesini istiyorum. Sokak sokak kızımı aradım. Kızımı Tuzla'da şeker vererek uyutup o eve götürüyorlar. Kızımın anlattıklarına göre yakalanan 8 kişi, kızımı başka yollarda kullanacaklarmış. Bizi gördüğü zaman mutlu oldu. Kızımın gözleri yuvasından çıkmış halde ve aşırı derecede korkmuş. Kızım içerde şu anda ifade veriyor. Jandarma ekiplerini görünce kızıma tokat vurup dışarıya atmaya çalışmışlar" diye konuştu.

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