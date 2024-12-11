5 ilde 'Change araç' operasyonu! Çok sayıda araç ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon bilgilerini, yasa dışı yollarla başka araçlara uyarlayarak "change" işlemi yapıp satışa sunan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.

İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu ve Zonguldak illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ele geçirilen 31 araçtan 6'sının çalıntı, 19'unun yurt dışı menşeli, 5'inin hacizli, 1'inin ise menşeinin belli olmadığı tespit edildi.