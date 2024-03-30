5 ilde ‘Kalkan-18’ operasyonu: 559 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: DHA
5 ilde ‘Kalkan-18’ operasyonu: 559 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kalkan-18” operasyonları kapsamında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 559 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonunda Van, İzmir, Iğdır, Şırnak ve Muğla illerinde gerçekleştirildi.

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Yakalanan 559 düzensiz göçmen ve 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü hakimliğe çıkarıldı. Organizatörlerden 13’ü tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer iki kişinin işlemleri ise devam ediyor.

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Operasyonlar sırasında 13 araç, 2 sahte pasaport, çok sayıda uyuşturucu hap ve kaçak ilaç ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

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Bakan Yerlikaya, Türkiye’yi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve Göç İdaresi personelini tebrik etti.

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