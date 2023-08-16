5 ilde peş peşe orman yangınları. Alevlerle mücadele devam ediyor

Kavurucu sıcaklıkların etkisi altındaki yurdun birçok noktasında peş peşe orman yangınları çıktı. Ekipler zamanla yarışırken, alevlere karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

ANTALYA'DA ZAMANLA YARIŞ

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına 8 yer ekibi, 34 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 eskavatör, 2 gece görüşlü helikopter olmak üzere toplam 450 kişilik bir ekibin müdahale ettiği bildirildi. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda ekip ile vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Düden alanı mevkiinde devam eden yangın bölgesinde ağırlıklı olarak Kızılçam ve Karaçam ağaçları bulunuyor.

ESKİŞEHİR'DE ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Eskişehir Alpu ilçesi Taştepe mevkiinde öğle saatlerinde başlayan yangın devam ediyor. Tarla gözetleme kulesinden 12.30 sularında fark edilen ve büyüyerek devam eden yangının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor. Alanda 12 arazöz, 5 su tankeri, 3 itfaiye, 2 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağının yanı sıra 100'den fazla personel yangına müdahale ediyor.

BOLU'DAKİ YANGINI ELEKTRİK HATTI ÇIKARDI

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca Köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda ilk belirlemelere göre elektrik hattından kaynaklı olarak yangın çıktı. Yangın gözetleme kulelerinden fark edilen alevler, ekipleri harekete geçirdi. Bölgede 2 yangın helikopteri, 1 yangın uçağı, 10 arazöz, 10 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 6 hizmet aracı, 4 jandarma personeli, 110 orman personeli, 20 vatandaş yangını söndürmek için mücadele ediyor. Yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunmak ve çalışmaları koordine etmek üzere Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyüne giden Bolu Valisi Erkan Kılıç, Göynük Kaymakam Vekili Fatih Çevik, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ile İl Afet ve Acil Durum Müdür V. Celal Kürşat Bozkurt'tan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

BİNGÖL'DE SARP ARAZİ MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi bölgesindeki ormanlık alanda dün yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye Orman İşletme İl Müdürlüğü koordinesinde ekipler sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınacakken rüzgarında da etkisi ile büyüdü. Bölgeye, 2 yangın söndürme helikopteri, 3 arasöz, belediyelere ait itfaiye araçları, güvenlik korucuları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölge halkının da yardımı ile yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor.

BAYBURT'TA ALEVLERE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Bayburt'ta merkeze bağlı Helva köyünde henüz belirlenemeyen nedenle dağlık alanda örtü yangını çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dağlık alana yayılan yangına, arazinin engebeli olması ve rüzgar nedeniyle zor şartlarda müdahale ediliyor. Yaklaşık 350 dekar alana yayılan yangının köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, yangının yerleşim yerine sıçrama durumunun henüz söz konusu olmadığını belirtti. Vali Vekili Göksel Yüksel, İl Jandarma Komutanı Talha Övet ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. (İHA / DHA)