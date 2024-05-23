5 ilde sahte altın takı üretip piyasaya süren şebekeye operasyonda 17 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte altın takı üreterek piyasaya süren bir şebeke olduğunu tespit etti. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında sahte ve düşük ayarlı ziynet eşyaları üreterek satan şebekeye yönelik Gaziantep merkezli 5 ilde eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen baskında, çok sayıda sahte ziynet eşyası, ziynet eşyası yapımında kullanılan malzemeler, bir miktar para ile 2 ruhsatsız tabanca bulundu.

Yaşanan olay sonrası 17 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, 'paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.