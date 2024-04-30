5 ilde terör operasyonu: 13 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerinin tespit edilip örgüt üyelerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Terör örgütü adına örgütsel faaliyet yürüttükleri, terör örgütüne silah ve mühimmat sağladıkları ve terör örgütü adına kuryelik yaptıkları tespit edilen 11’i yabancı uyruklu 15 şüpheli şahsın yakalanması amacıyla Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa, Hatay, Mersin, İstanbul ve Bursa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda; H.A., E.E., M.O., M.Ç., A.C., A.A., A.E.A.A., S.O., H.A., İ.E., H.A., H.E. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar esnasında; 3 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 271 fişek, 3 uzun namlulu silah şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 1 el telsizi ve 30 dijital materyal ele geçirildi.