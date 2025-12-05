Ankara'da, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'nin (MKE) Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran 2023'te dinamit üretim bölümünde patlama meydana gelmişti. 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 6 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar üretim mühendisi Zafer Sarı, asit dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, müdür vekili Kuntay Karabacak ve iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı davada sona gelindiğini bildirerek, kararı açıkladı.

Mahkeme, patlamada hayatını kaybeden işçilerin aileleri ve kamuoyunun ilgisini çeken davada, sanıklar Ahmet Atasoy, Oktay Armağan, Zafer Sarı, Durdu Uğur Şık ve Aynur Karabaş’ı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak, Türk Ceza Kanunu (TCK) 62 kapsamında uygulanan takdiri indirimle cezalar 4 yıl 2 aya düşürüldü. Sanıklardan fabrika müdürü vekili Kuntay Karabacak ise tüm suçlamalardan beraat etti.

FABRİKADAKİ PATLAMA

Patlama, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda üretilen 4 kilo 800 gram jelatinit dinamitin paketleme tezgâhındaki şanzıman arızası nedeniyle işlenmeden depoya kaldırılmasının ardından yaşandı.

Patlamada Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu hayatını kaybetti. Savcılık, sanıklar hakkında başlangıçta 15’er yıl hapis cezası talep etmişti.