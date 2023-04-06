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Beyoğlu’nda çöken binayla ilgili İBB’den açıklama geldi

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binadaki kısmi çökmeyle ilgili İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 12:33
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5 katlı binadaki çökmeyle ilgili İBB'den açıklama

Beyoğlu’nda çöken binayla ilgili İBB’den açıklama geldi
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İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, "Tarihi bina ikinci derece tescilli, 2015 yılında koruma kurulu tarafından güçlendirme ve restorasyon projeleri onaylanmış. 2016 yılında da ruhsat alınmasına rağmen özel mülkiyette olan yapı ne yazık ki mülkiyet sahibi tarafından restorasyon ve güçlendirme çalışmaları başlatılmamış. Metruk bir halde günümüze gelmiş ve bugün tarihi alandaki tarihi duvarda bir çökme başlayarak tehlike arz etmeye başladı. Koruma Kurulu tarafından ivedi bir karar bekliyoruz" dedi.

Olay, Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat aşamasındaki 5 katlı metruk binada yaşanan kısmi çökme nedeniyle yola beton parçaları düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ile büyükşehir belediyesi yetkilileri sevk edildi. Binada yapılan incelemede kaldırıma düşen beton parçaları ve binada çökme riskine karşı şerit çekilerek Beşiktaş istikameti trafiğe kapatıldı. Tramvay seferleri ise çift yönlü olarak yapılamıyor.

Metro İstanbul hesabından yapılan açıklamada 'T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda bölgede bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçleri tarafından seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur. T1 hattımız Bağcılar-Karaköy arasında hizmet vermektedir' denildi. Binada yetkililerin incelemesi sürüyor.

"3 BİN 500'E YAKIN BU TARZ TEHLİKE İÇEREN YAPI VAR"

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, "Kemeraltı Caddesi'nde tarihi binada bir çökme tehlikesi söz konusu. Şu an bütün görevli arkadaşlarla buradayız. Ne yazık ki çok aktif kullanılan tramvayın da geçtiği bir alan. Tarihi bina ikinci derece tescilli, 2015 yılında koruma kurulu tarafından güçlendirme ve restorasyon projeleri onaylanmış. 2016 yılında da ruhsat alınmasına rağmen özel mülkiyette olan yapı ne yazık ki mülkiyet sahibi tarafından restorasyon ve güçlendirme çalışmaları başlatılmamış. Metruk bir halde günümüze gelmiş ve bugün tarihi alandaki tarihi duvarda bir çökme başlayarak bir tehlike arz etmeye başladı. Koruma Kurulu tarafından ivedi bir karar bekliyoruz. Biz bu süreç içerisinde İBB miras olarak İBB'nin gerekli birimleri olarak hem mülkiyet sahibine hem kurum ve kuruluşlara defalarca uyarılarda bulunduk. Son olarak 2023 Mart ayının başında tekrar mülkiyet sahibini koruma kanunu gereği sorumluluğunu yerine getirerek gerekli güvenlik önleminin alınması, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ivedilikle başlatılması yönünde uyarılarda bulunduk. Ama ne yazık ki yine gerekli çalışma başlatılmadı. Son olarak geçtiğimiz haftalarda koruma kurulu tarafından hem kanuni hükümlülükleri hatırlatılarak restorasyon çalışmalarının başlatılması yönünde mülkiyet sahibine ve ilçe belediyesine son bir karar iletildi. Ama bugün böyle bir tehlike yaşıyoruz. İstanbul için bu metruk tarihi yapılar büyük bir tehlike. Bugün bu tehlikeyi yaşıyoruz. Yarın başka bir cadde üzerinde başka bir mahallede benzer tehlikeler yaşayabiliriz. 3 bin 500'e yakın bu tarz tehlike içeren yapı var. Bu metruk sorununu İstanbul'un çözmesi gerekiyor. Hepimiz için geçmiş olsun. Gerekli müdahalenin yapılması için koruma kurulu kararını bekliyoruz" dedi.

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