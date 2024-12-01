5 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
5 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı

Çorum'da 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan şahıs polis ekiplerinin uzun çabası ile ikna edildi.

Çorum'da 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan şahıs polis ekiplerinin uzun çabası ile ikna edildi.

Olay, Hüyük Caddesi ile Emek Caddesi kesişiminde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatısına çıkan 34 yaşındaki A.T. bilinmeyen sebeple intihara kalkıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin uzun çabaları neticesinde şahıs çatından indirilmeye ikna edildi.

Çatıdan indirilen şahıs, yapılan sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

5 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı

5 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı

5 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı

Son Haberler
Galatasaray, yerli oyuncuları için harekete geçti. Maaşlara ciddi zam geliyor
Galatasaray, yerli oyuncuları için harekete geçti. Maaşlara ciddi zam geliyor
Ankara’nın “derin kulağı”… Fehmi Koru’nun, Bahçeli analizindeki ilginç ayrıntı…
Ankara’nın “derin kulağı”… Fehmi Koru’nun, Bahçeli analizindeki ilginç ayrıntı…
Trabzonspor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gidecek. Nedeni, hakem hataları
Trabzonspor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gidecek. Nedeni, hakem hataları
Maliye depremzedenin vergisinin peşine düştü! Daha yaralarını sarmadan...
Maliye depremzedenin vergisinin peşine düştü! Daha yaralarını sarmadan...
Kaza yapan sürücü hurdaya dönen araçtan inip kayboldu
Kaza yapan sürücü hurdaya dönen araçtan inip kayboldu