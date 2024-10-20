5 katlı eğlence merkezi alev alev yandı

Onlarca müşterinin bulunduğu sırada başlayan yangında büyük panik yaşandı. İşletmenin görevlileri ve komşu esnaflar müşterileri tahliye etti. Yangında kimse yaralanmazken binada büyük çaplı hasar meydana geldi.

Kutlubey Mahallesi'ndeki 5 katlı kafede, dün gece saat 23.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın anında işletme sahipleri, müşterileri hızla tahliye etmeye çalışırken büyük panik yaşandı. İtfaiye ekipleri gelmeden önce, çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi; cadde güvenlik şeridiyle kapatıldı. Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri yapıldı. Şans eseri, yangın sonucunda yaralanan kimse olmadığı bildirildi.