5.kattan düşen adam hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
5.kattan düşen adam hayatını kaybetti
Aydın'da bir apartmanın 5.katından yola düşen adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın’ın Efeler ilçesi Orta Mahalle 213 sokak üzerinde gece saatlerinde bir adam balkondan düştü.

Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın beşinci katındaki balkondan ismi öğrenilemeyen bir şahsın düştüğünü görenler, durumu 112 Acil yardım hattına bildirdi.

İhbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ekipler, ağır yaralanan adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan adam, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

aw146175-03.jpg

aw146175-02.jpg

aw146175-01.jpg

Son Haberler
Şoför haberi alınca otobüsü durdurup göbek attı Gündem
Şoför haberi alınca otobüsü durdurup göbek attı
Vergi rekortmenleri açıklandı. O ilde bakın ilk sırada kim var Ekonomi
Vergi rekortmenleri açıklandı. O ilde bakın ilk sırada kim var
Muslera'nın yeni takımını duyurdular. Galatasaray taraftarı çıldıracak Spor
Muslera'nın yeni takımını duyurdular. Galatasaray taraftarı çıldıracak
Göğsü yumuşatır. Balgam söktürür. Bronşitte faydalıdır. İşte dikkat çeken ot Şifalı Bitkiler
Göğsü yumuşatır. Balgam söktürür. Bronşitte faydalıdır. İşte dikkat çeken ot
Kilis’te terör operasyonu Yerel Haberler
Kilis’te terör operasyonu
Adnan Oktar vurun talimatı vermiş. En yakınındaki isim itiraf etti Gündem
Adnan Oktar vurun talimatı vermiş. En yakınındaki isim itiraf etti
4 bin 70 paket ele geçirildi Yerel Haberler
4 bin 70 paket ele geçirildi