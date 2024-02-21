5.kattan düşen adam hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesi Orta Mahalle 213 sokak üzerinde gece saatlerinde bir adam balkondan düştü.

Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın beşinci katındaki balkondan ismi öğrenilemeyen bir şahsın düştüğünü görenler, durumu 112 Acil yardım hattına bildirdi.

İhbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ekipler, ağır yaralanan adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan adam, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.