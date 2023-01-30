Brezilya'da futbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 kişi hayatını kaybetti

Brezilya basınındaki habere göre, Ubaporanga kasabasından hareket eden ve genç futbolcuları taşıyan otobüs, bariyerlere çarptıktan sonra 10 metrelik köprüden düştü.
Kazada, 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Otobüste bulunanların "Esporte Clube Vila Maria Helena" isimli genç futbol takımının oyuncuları olduğu bildirildi.
Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.
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