30 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Brezilya'da futbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da futbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da genç futbol takımını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 20:27
Takip Et

5 kişi hayatını kaybetti. Brezilya'da futbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı

Brezilya'da futbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 kişi hayatını kaybetti
+
Aa
-

Brezilya basınındaki habere göre, Ubaporanga kasabasından hareket eden ve genç futbolcuları taşıyan otobüs, bariyerlere çarptıktan sonra 10 metrelik köprüden düştü.

Kazada, 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Otobüste bulunanların "Esporte Clube Vila Maria Helena" isimli genç futbol takımının oyuncuları olduğu bildirildi.

Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
2
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
3
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
4
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
5
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
6
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
7
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Vezirköprü'de SMA hastası Ebrar bebek için etkinlik düzenlendi
﻿Vezirköprü'de SMA hastası Ebrar bebek için etkinlik düzenlendi
﻿Vezirköprü'de SMA hastası Ebrar bebek için etkinlik düzenlendi
﻿Tunç Soyer'den Akşener'e ziyaret
﻿Tunç Soyer'den Akşener'e ziyaret
﻿Tunç Soyer'den Akşener'e ziyaret
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
﻿Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
﻿Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.