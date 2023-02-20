İHA'nın haberine göre, Ardahan’ın Posof ve Çıldır ilçesinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla Posof'ta 2 köy yolu, Çıldır'da ise 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Etkili olan kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarında da ulaşım aksadı.

Karayolları yetkilileri sürücülerin tedbir amaçlı olarak zincir takmalarını istedi. Çok sayıda sürücü tipiden dolayı geri dönmek zorunda kaldı.