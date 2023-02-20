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5 köy yolu ulaşıma kapandı

Ardahan’da kar ve tipi nedeniyle 5 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 11:58
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5 köy yolu ulaşıma kapandı

5 köy yolu ulaşıma kapandı
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İHA'nın haberine göre, Ardahan’ın Posof ve Çıldır ilçesinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 5 köy yolu ulaşıma kapandı. 

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla Posof'ta 2 köy yolu, Çıldır'da ise 3 köy yolu ulaşıma kapandı. 

Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Etkili olan kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarında da ulaşım aksadı.

Karayolları yetkilileri sürücülerin tedbir amaçlı olarak zincir takmalarını istedi. Çok sayıda sürücü tipiden dolayı geri dönmek zorunda kaldı.

 

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