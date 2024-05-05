5 Mayıs Çocuklar Günü kutlandı

Kaynak: AA
5 Mayıs Çocuklar Günü kutlandı
Japonya'nın başkenti Tokyo'da "5 Mayıs Kodomo no Hi" (Çocuklar Günü) kutlandı.

Her sene 5 Mayıs'ta kutlanan "Çocuklar Günü" renkli görüntüler ortaya çıkardı.

"Çocuklar Günü" sebebiyle ev, okul, park ve alışveriş noktaları renk renk "Koi Nobori" (sazan balığı flamaları) ile süslendi.

Çocuklar, "origami" kağıt katlama sanatıyla Japon geleneksel samuraylarının "kabuto" kasklarını yaptı.

Hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle çok sayıda aile, çocuklarıyla birlikte oyun ve eğlence alanlarını doldurdu.

"Koi Nobori" dekorları, sazanların akıntıya karşı yüzme yeteneklerini temsilen Japon kültüründe cesareti sembolize ediyor.

Her sene 5 Mayıs, Japonya'da "çocukların sağlıkla büyümesi ve annelerine şükran" amacıyla yaygın biçimde kutlanıyor.

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