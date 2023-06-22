5 metre yanına yıldırım düştü. hayatının şokunu yaşadı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, sağanak yağışla birlikte çakan şimşekleri görüntüleyen vatandaşın 5 metre yakınına yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

5 metre yanına yıldırım düştü. hayatının şokunu yaşadı

İHA'nın haberine göre, Elbistan’da yağışlı havayla beraber yıldırım ve şimşekler de etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, yer yer doluya döndü. Dolu yağışı, ekili alanlara büyük çaplı zarar verdi.

Dereler taşarken tarlalar da adeta göle döndü. İlçenin büyük bölümünde elektrik kesintileri yaşandı. İlçeye bağlı Büyükyapalak Mahallesi’nde yağışla birlikte etkili olan yıldırım ve şimşekleri görüntüleyen vatandaşlardan Mansar Kelir, balkonda cep telefonu ile çekim yaptığı sırada yıldırım düştü.

Kelir, yüz binlerce voltluk akım taşıyan yıldırımın yaklaşık 5 metre uzağındaki elektrik direğine düşmesi sonucu büyük panik yaşadı.

Yıldırımın düşmesiyle birlikte cep telefonunun kaydı sona ererken, yaşadığı bu olayı anlatan Kelir, “Balkonun kapısıyla salonun kapısı arasında 5 metre vardı. Yağmurun yağışını uzaktan çekiyordum. O sırada elektrik direğine yıldırım düştü. Direkle aramızda 5 metre ancak var. Yıldırım düşünce de elektrikler gitti. Herhangi bir yaralanma olmadı ama çocuklar biraz korktu. Çok yakındı” şeklinde konuştu.

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