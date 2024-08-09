5 metrelik BMW'den 25 adet üretilecek. Koleksiyonerler şimdiden sıraya girdi

BMW, geçtiğimiz hafta BMW Concept Skytop adlı yeni konsept aracıyla otomobil dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. BMW Z8 ve 503 Roadster modellerinden esinlenen bu konsept, 617 beygir gücünde, çift turbo destekli V8 motoruyla BMW M8 Competition’dan güç alıyor. İki kişilik ve üstü açık olarak tasarlanan Concept Skytop, klasik ve modern tasarım unsurlarını harmanlayarak dikkat çekici bir denge oluşturuyor.

Ön tasarımında yatayda geniş böbrek ızgaraları ve ince, keskin farlar ile agresif bir görünüm sunan araç, sınırlı sayıda üretilecek. BMW Group’un tasarım şefi Adrian van Hooydonk, bu modelin yalnızca 20 veya 25 adetle sınırlı olabileceğini belirtti, ancak henüz resmi bir doğrulama yapılmadı. Modelin fiyatının ise 300 bin doları bulabileceği öngörülülenler arasında.

Aynı etkinlikte BMW, bir diğer konsept olan BMW R20’yi de tanıttı. BMW Motorrad tarafından geliştirilen bu motosiklet, 2.0 litrelik “Big Boxer” motoru ile güçlendirilmiş ve sadece bir kişilik olarak tasarlanmış. R20, oldukça çarpıcı bir tasarıma sahip olmasına rağmen, ticari üretime geçebilecek bir yapıda. Ancak BMW, bu model için henüz bir çıkış tarihi açıklamadı. Motosiklette 17 inçlik siyah bir arka jant ve güçlü bir fren sistemi bulunuyor.