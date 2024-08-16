5 milyar dolarlık satış

Kaynak: Haber Merkezi
5 milyar dolarlık satış

ABD Almanya’ya toplam değeri 5 milyar doları bulan 600 adet Patriot füzesiyle ilgili ekipman satışına onay verdi.

5 milyar dolarlık satış

Pentagon’a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından Kongre’ye yapılan bildirime göre ABD Dışişleri Bakanlığı yeni silah satışını onayladı.

Açıklamaya göre Almanya’ya toplam değeri 5 milyar doları bulan 600 adet Patriot füzesiyle ilgili ekipmanlar verilecek.

Bu tedarikle Almanya, Ukrayna’ya yüklü miktarda silah bağışı yapmasının ardından azalan stoklarını yeniden doldurabilecek.

Açıklamada ayrıca söz konusu satışın Avrupa’daki güvenlik ve istikrarın devamına önemli katkı yapacağı vurgulandı.

İTALYA’YA DA SİHA SATIŞI ONAYLANDI

Öte yandan DSCA’den yapılan bir diğer açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanlığı, İtalya’ya 738 milyon dolarlık MQ-9 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) ilgili ekipmanların satışına da onay verdi.

Her iki satış da Kongre’ye bildirimin ardından 15 gün içinde herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda gerçekleşecek.

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