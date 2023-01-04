Zenginlere kıyak müteahhitleri kurtarma kampanyası

Yeni Evim Projesinin detaylarını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, faiz oranının yüzde 0.69’dan başlayacağını ve üst sınırın 5 milyon lira olacağını bildirdi. Bu rakam İstanbul'da uygulanacak. Buraya kadar herşey güzel. İstanbul'da sıfır 5 milyon liralık evi kim alabilir. Bu iş kime yarar? Ev alacaklara yüzde 0,69'dan faiz uygulanacak. Devlet desteği de verilecek ama bu ne kadar olacağı belli değil. 0,69 faiz oranı ile ödenecek miktarları görünce bu evleri kimler alabilecek sorusunun yanıtı da ortaya çıkıyor.

-1.000.000 TL 180 ay vadeli konut kredisini %0,69 faiz oranı ile alırsanız geri ödeme şu şekilde olacak:

Toplam Geri Ödeme Tutarı şu şekilde:

1.749.395,57 TL

Aylık Taksit Tutarı (180 ay) ise şu şekilde olacak:

9.718,86 TL

-1.500.000 TL 180 ay vadeli konut kredisini %0,69 faiz oranı ile alırsanız geri ödeme şu şekilde olacak:

Toplam Geri Ödeme Tutarı şu şekilde:

2.624.093,35 TL

Aylık Taksit Tutarı (180 ay) ise şu şekilde olacak:

14.578,30 TL

-2.000.000 TL 180 ay vadeli konut kredisini %0,69 faiz oranı ile alırsanız geri ödeme şu şekilde olacak:

Toplam Geri Ödeme Tutarı şu şekilde:

3.498.791,13 TL

Aylık Taksit Tutarı (180 ay) ise şu şekilde olacak:

19.437,73 TL

Rakamlar böyle gidiyor. 5 Milyonluk kredi çeken bir "Orta Gelirli" 180 ayda ne kadar geri ödeme yapacak. Aylık yaklaşık 48,500 liradan 180 ay yaklaşık 8 milyon 750 bin lira para geri ödeme yapacak. Gel de kredi çek ev al.

TOPLAM FİNANSMAN İMKANI 25 MİLYAR LİRA OLACAK

Bakan Nebati’nin verdiği bilgilere göre kampanya kapsamında sadece yeni evlerin satın alınması desteklenecek. Kampanyadan, halen konutu olmayanlar yararlanabilecek.

Nebati’nin verdiği bilgilere göre kampanya kapsamında sadece yeni evlerin satın alınması desteklenecek. Kampanyadan, halen konutu olmayanlar yararlanabilecek.



İstanbul birinci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller 3. bölge olarak belirlendi.

Finansman tutarları:

1. Bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon TL



2. Bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL



3. Bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Bildiğiniz üzere yakın zamanda İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatmıştık.

Bugün de orta gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla tasarladığımız Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Programı’nın detaylarını paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız.

Bugüne Kadar Sağlanan Konut Destekleri

Biliyorsunuz ki bizim kültürümüzde ev; barınmadan öte sevgi ve huzurun başlangıç noktasıdır, bir yuvadır.

Yeni Evim Programını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile eşgüdüm içerisinde işte bu farkındalıkla hazırladık.

Malumunuz, 2016 yılında, ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlarımıza kolaylık sağlayan Konut Hesabı’nı uygulamaya aldık. Bu uygulamayla, en az 3 yıl sistemde kalan katılımcılara devlet katkısı sağlıyoruz.

Vatandaşlarımızı konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak amacıyla, geçtiğimiz Mayıs ayında Konut Finansman Projesi’ni hayata geçirdik.

Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını uygun koşullarda ve uygun maliyetlerle karşılamasını son derece önemsiyor, bu doğrultuda kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanıyoruz.

Bugün de özellikle orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik uzun süreli devam edecek yepyeni bir projeyi hayata geçiriyoruz.

Orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımız için;

Piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı faiz/kar payı ve vade yapısı

İlk 3 yıl Bakanlığımız katkısıyla ödeme kolaylığı ve

Kredi vadesi boyunca hanehalkının geliriyle uyumlu bir ödeme planı sunduğumuz Yeni Evim Programını hazırladık.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışarak, gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık.