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5 parti lideri bugün bir araya gelecek

CHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin genel başkanları bugün bir araya gelecek.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 01:48
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5 parti lideri bugün bir araya gelecek

5 parti lideri bugün bir araya gelecek
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından 5 siyasi parti genel başkanının bugün Saadet Partisi'nde buluşacağı duyuruldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 17.00'de başlayacak toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak.

Liderler daha önce yaptıkları açıklamayla cumhurbaşkanı adaylığı için 6 Mart Pazartesi gününü işaret etmişti.

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