5 saatlik kesintinin ardından şebekeye su verildi

Kaynak: İHA
5 saatlik kesintinin ardından şebekeye su verildi

Düzce Belediyesi tarafından İller Bankası kredisi ve Devlet Su İşleri (DSİ) yatırım planları kapsamında başlatılan İçme Suyu İsale ve Arıtma Tesisi Projesi'nde yeni bir gelişme yaşandı.

DSİ tarafından getirilen yeni su hattı borusu, Düzce Belediyesi İçme Suyu Hattı’na başarıyla bağlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün mega projeleri arasında yer alan ve Düzce'nin gelecek 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanan proje, önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Şehir merkezinin eski ve kullanma süresi dolmuş 120 kilometrelik içme suyu hattının yenilenmesini kapsayan 45 milyon Euro değerindeki projede, arıtma tesisine yapılan boru bağlantısı tamamlandı.

Sabah saatlerinde başlatılan planlı su kesintisi sırasında, Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 5 saat süren bir çalışma gerçekleştirerek suyun şehre kontrollü olarak yeniden verilmesini sağladı.

Proje, şehir merkezinde yaşanan eski borulardaki kayıp-kaçak ve basınç sorunlarına çözüm getirmeyi hedefliyor.

Arıtma tesisinin kapasitesinin günlük 100 metreküpe çıkarılması ve şebeke borularının yenilenmesiyle, basınç kaynaklı sorunların tamamen ortadan kaldırılması planlanıyor.

Çalışmalar hızla devam ederken, kaynakların bağlanması ve tesisin kapasite artırımı süreçleri sürdürülecek.

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