Antetokounmpo Bucks'ı finale taşıdı

Milwaukee Bucks, NBA Kupası finalinde Salı gecesi (Çarşamba sabahı TSİ 04.30) Las Vegas’ta Oklahoma City Thunder ile karşılaşacak. Thunder, yarı finalde Houston Rockets’ı 111-96 yenerek finale yükseldi. Kanadalı yıldız Shai Gilgeous-Alexander, bu maçta 32 sayı, 8 ribaund, 6 asist ve 5 top çalma ile takımını sırtladı.

Yunan yıldız Antetokounmpo, maç boyunca 9 asist, 4 blok ve 1 top çalma gibi etkileyici istatistikler sergiledi. Damian Lillard, Bucks adına 25 sayı üretirken, Brook Lopez 16 sayı ile katkıda bulundu. Atlanta Hawks’ta ise Trae Young’ın 35 sayı, 10 asist ve 7 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Bucks, geçen sezon ilk kez düzenlenen sezon içi turnuvanın yarı finalinde elenmişti. Bu yıl finale yükselmeleri, o mağlubiyetin izlerini silme fırsatı sunuyor. Antetokounmpo, takımın galibiyetini şöyle değerlendirdi:

“Rakibimizin hücumunu bozmayı başardık. Topu paylaşarak, takım oyununa odaklanarak ve doğru atışları bulduk. Bu, kazanmamızın anahtarıydı. Birbirimize güveniyoruz, birlikte oynuyoruz. Artık bireysel kahramanlıkların peşinde değiliz.”

Oklahoma City Thunder ise Batı Konferansı’nın lideri olarak güçlü bir oyun ortaya koydu. Shai Gilgeous-Alexander, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın savunma başarısına vurgu yaptı:

“Her iniş ve çıkışta agresif olmaya çalıştım ve bu strateji sonuç verdi. Savunma yaptığımız sürece her gece şansımız var. Sıkı çalışmalı, birlikte oynamalı ve eğlenmeliyiz.”

NBA Kupası finali, ligin en formda iki yıldızı Antetokounmpo ve Gilgeous-Alexander’ı karşı karşıya getirecek. Bu heyecan verici mücadele, basketbol severler için unutulmaz bir gece vaat ediyor.