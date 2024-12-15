Wolves'da Gary O'Neil devri kapandı

Wolverhampton Wanderers, sezon başında göreve getirdiği Gary O'Neil ile yollarını ayırdı. Cumartesi günü Ipswich Town’a 2-1 kaybedilen maç sonrası karar açıklanırken, kulüp başkanı Jeff Shi, “Gary’e kulüpteki emeği, adanmışlığı ve çalışmaları için minnettarız. Ona ve ekibine gelecekte başarılar dileriz,” ifadelerini kullandı.

41 yaşındaki teknik adam ve yardımcıları, West Ham United’a alınan mağlubiyet sonrası “birlik” mesajı verilmesine rağmen üç gün içinde görevlerinden alındı. Wolves, 16 maçta sadece 2 galibiyet alarak Premier Lig’de 19. sıraya düştü ve kümede kalma hattının 4 puan gerisine yerleşti.

KÖTÜ BAŞLADI

Sezona kötü başlayan Wolverhampton, ilk 8 maçta 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Southampton ve Fulham galibiyetleriyle kısa süreli bir toparlanma sinyali verseler de sonraki maçlarda Bournemouth, Everton ve West Ham karşısında üst üste yenilgiler yaşandı. Son olarak Ipswich karşısında da şok bir şekilde uzatma dakikalarında yenilen golle mağlup oldular.

Savunma zaafları, Wolves’un en büyük problemi oldu. 16 maçta 40 gol yiyerek ligin en fazla gol yiyen takımı oldular. Ayrıca saha dışı olaylar da kulübü sarstı. Mario Lemina’nın kaptanlık görevinden alınması ve Matheus Cunha’nın Ipswich güvenlik ekibiyle tartışması gibi olaylar, kulüp içinde huzursuzluk yarattı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARI

Gary O'Neil’in ayrılığı sonrası Wolverhampton’un yeni teknik direktör adayları arasında birçok isim bulunuyor. Portekizli teknik direktör Vitor Pereira’nın adı öne çıkarken, eski Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer de gündemde. Ayrıca Fenerbahçe’nin hocası Jose Mourinho ve Middlesbrough’dan Michael Carrick gibi isimler de listede yer alıyor.

Wolverhampton’un gelecek haftalarda teknik direktör krizini çözerek Premier Lig’de kalma mücadelesinde daha güçlü bir duruş sergilemesi bekleniyor.