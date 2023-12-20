5 TL'nin üzerindeki Fetullah Gülen mi? Gözlerdeki detay FETÖ’nün gözleri gibi mi?

Cumhuriyet’in 100. Yılı için basılan demir 5 liraların arka yüzünde bulunan Atatürk resmi büyük tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada çok sayıda kişi Atatürk’ün FETÖ elebaşı hain Fetullah Gülen’e benzetildiğini belirtti.

Sosyal medyada çıkan tartışmalarla ilgili konuşan gazeteci Deniz Zeyrek daha önce basılan paralarla ilgili bu şekilde bir tartışma çıkmadığına dikkat çekti. Zeyrek, Sözcü TV canlı yayında yaptığı açıklamada “Bu parayı seçenler art niyetlidir. Bence gereğinin yapılması lazım. Bu paraya başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere hepsinin tepki göstermesi lazım” dedi.

Programın sunucusu Ebru Baki ise paranın arka yüzündeki Atatürk resminin İngilizler tarafından yazılan ve Türkiye’de satışı yasaklanan Bozkurt adlı kitaptaki Atatürk resmine benzetildiğini söyledi. Söz konusu kitap Atatürk’e hakaretler içerdiği için yasaklanmıştı.

DARPHANE AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Darphane, büyük tartışma yaratan Atatürk resmi ile ilgili açıklama yaptı. Darphane yetkilileri, son günlerde sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında yer alan "5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefinin benzemediği"ne ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır. İddia ve yorumlar tamamen asılsız olup paylaşılan resim gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.