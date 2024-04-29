5 tonluk hız canavarı Türkiye'de. Markanın ilk elektriklisi

Maserati GranTurismo, yeni kimliği ile piyasaya sürüldü. En büyük değiş ise derisinin altında gerçekleşti. GranTurismo artık üç elektrikli motora sahip Folgore versiyonu ile satılacak.

Kaput ve çamurluklar yekpare bir parçada birleştirilmiş. 6 farklı renk seçeneği sunacak GranTurismo, 7 farklı renk seçeneğine sahip.

GranTurismo Maserati ile özdeşleşen içten yanmalı Nettuno V6'yı kullanıldı. Tüm donanım paketlerinde RWD odaklı AWD sürüş standart olarak geliyor. Çift turbolu motor toplamda 490 bg ve 600 Nm tork üretecek. Trofeo'da ise bu güç 550 bg ve 650 Nm torka ulaşıyor.

GranTurismo Folgore, 410 bg üretebilen üç elektrikli motora sahip. Önde bir ve arkada iki şeklinde dağıtılan bu motorlar gücünü 92.5 kWh'lik bir bataryadan almakta. Toplam çıkış gücü 750 bg ve 1.350 Nm tork olarak açıklanan Folgore, 0-100 km/sa hızlanmasını sadece 2.7 saniyede tamamlamakta.

GranTurismo ailesinin en güçlü aerodinamik yapıya sahip modeli de Folgore olacak. Elektrikli modelin sürtünme katsayısı, içten yanmalı kardeşlerindekinden çok daha düşük olacak.

Modellerin yüzde 65'inin tamamen alüminyumdan yapılmış olması da aracın ağırlığını azalttı. Ancak buna rağmen elektrikli modelin ağırlığın 5 ton civarında.